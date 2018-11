Aktien Asien: Kräftige Kursgewinne in Japan

08.11.2018, 08:54 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Hohe Kursgewinne in Japan haben am Donnerstag das Bild an Asiens Aktienmärkten geprägt. In Tokio stieg der japanische Nikkei-225-Index um 1,82 Prozent auf 22 486,92 Punkte auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Japans Maschinenbauaufträge sind im September zwar stark gefallen, insgesamt zeigt der Trend bei den Aufträgen der Regierung zufolge jedoch nach oben.

Auch an den meisten anderen asiatischen Börsen ging es aufwärts. "Die Aktien in Asien haben sich den positiven Vorgaben aus den USA angeschlossen", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Händler setzten darauf, dass US-Präsident Donald Trump nach den Zwischenwahlen zum Kongress konstruktiv mit den Demokraten zusammenarbeitet. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,05 Prozent auf 26 161,92 Punkte moderat zu.

Gegen den allgemeinen Aufwärtstrend gab der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands um 0,3 Prozent auf 3212,77 Punkte nach.

Chinas Exporte sind im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das könnte Madden zufolge den Handelskonflikt mit den USA noch verschärfen: "Die Zahlen sprechen dafür, dass die Handelsbeziehungen neu ausbalanciert werden müssen". Andererseits aber könne der jüngste Erfolg der Demokraten im Repräsentantenhaus ein Hinweis darauf sein, dass US-Wähler mit dem Vorgehen Trumps im Verhältnis zu China nicht einverstanden sind.