Aktien Frankfurt Ausblick: Freundlicher Wochenauftakt erwartet

12.11.2018, 08:27 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt könnte zu Beginn der neuen Woche dank des schwächeren Eurokurses wieder etwas Boden gutmachen. Die Gemeinschaftswährung ist am Montag unter die Marke von 1,13 US-Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2017. Ein schwacher Euro macht die Exporte deutscher Unternehmen in Länder außerhalb der Eurozone lukrativer.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,46 Prozent auf 11 582,07 Punkte. In der vergangenen Woche hatte sich das Börsenbarometer seitwärts bewegt. Für den EuroStoxx 50 zeichnete sich am Montagmorgen ein um rund 0,3 Prozent höherer Start ab.

Im Anlegerfokus dürften neben einer Milliardenübernahme von SAP in den USA auch weiterhin die Quartalsberichte deutscher Unternehmen stehen. So legte unter anderem der Halbleiterkonzern Infineon seine Ergebnisse vor.

In Asien zeigten sich die Kurse überwiegend moderat im Plus. An der Wall Street hatte sich der Dow Jones Industrial am Freitag nach dem Handelsschluss am deutschen Markt kaum noch bewegt. Dort ist am Montag der Anleihemarkt geschlossen. Weil an solchen Tagen erfahrungsgemäß auch das Geschäft am US-Aktienmarkt oft ruhig verläuft, könnte dies dem deutschen Aktienhandel am Nachmittag ebenfalls den Wind aus den Segeln nehmen.

SAP-Aktien sanken vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag um rund 0,4 Prozent. Europas größter Softwarehersteller hat das US-Unternehmen Qualtrics, das bald an die Börse gehen wollte, für 8 Milliarden Dollar übernommen. Der Kaufpreis sei zwar enorm hoch, der bislang geringe Umsatzanteil der Amerikaner in Europa habe jedoch deutlich Luft nach oben, kommentierten die Analysten von Mainfirst.

Erhöhte Rückstellungen in Zusammenhang mit der Insolvenz von Qimonda haben dem Halbleiterhersteller Infineon das Ergebnis im vierten Quartal verdorben. Der Konzernüberschuss sank in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent. Im fortgeführten Geschäft konnte Infineon den Gewinn aber steigern. Infineon-Papiere stiegen auf Tradegate zuletzt um satte 4,4 Prozent.

Höhere Verkaufspreise und Einsparungen nach der Übernahme des US-Konzerns Chemtura lieferten dem Spezialchemiekonzern Lanxess Rückenwind. Der Umsatz und operativer Gewinn waren etwas höher als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Die Lanxess-Titel verteuerten sich auf Tradegate um 1,7 Prozent.

Mainfirst hat Fraport von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch im bisherigen Jahresverlauf sei wohl ein Boden gefunden und aus Bewertungssicht eine neutrale Einschätzung angebracht, zumal sich die Trends im Einzelhandel des Flughafenbetreibers stabilisierten, schrieb Analyst Johannes Braun. Fraport-Anteilsscheine gewannen auf Tradegate 0,8 Prozent.