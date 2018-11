DAX-FLASH: Dax gibt weiter nach - Technologietitel belasten nach Zukäufen

12.11.2018, 11:00 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kursverluste am Montag ausgeweitet. Der Dax fiel zuletzt um 0,83 Prozent auf 11 432,98 Punkte. Damit verlor der Index erheblich stärker an Boden als die anderen europäischen Börsenplätze. Im Tief handelte der Leitindex auf dem niedrigsten Stand seit Ende Oktober.

Händler verwiesen auf die ausgeprägte Kursschwäche deutscher Technologiewerte. Im Dax waren die Papiere von SAP und Infineon mit Abschlägen von jeweils mehr als 4 Prozent die mit Abstand größten Verlierer. Beide Unternehmen haben Zukäufe vermeldet. Analysten nannten vor allem die acht Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des IT-Unternehmens Qualtrics durch SAP "sehr kostspielig".