Aktien New York: Stabilisierungsversuch des Dow - Nasdaq-Börsen erholen sich

13.11.2018, 16:03 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Talfahrt der US-Börsen zu Wochenbeginn hat sich der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Dienstag stabilisiert. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen, die es am Vortag besonders heftig erwischt hatte, legten deutlicher zu. Börsianer sprachen von einer Gegenbewegung. Zudem weckte ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Steve Mnuchin und Chinas Vizepremier Liu He die leise Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Kurz nach dem Handelsstart rückte der Dow um 0,15 Prozent auf 25 426,27 Punkte vor, allerdings bröckelten seine Gewinne auch immer mal wieder rasch ab. Der S&P 500 gewann zuletzt 0,55 Prozent auf 2741,16 Zähler. An der technologielastigen Nasdaq-Börse stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 zugleich um 0,81 Prozent auf 6884,49 Punkte.