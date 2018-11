Aktien Europa Schluss: Hoffnung auf Brexit-Einigung treibt Erholung voran

13.11.2018, 18:09 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag fester geschlossen und damit einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wett gemacht. Auftrieb kam am späteren Nachmittag nach Medienberichten über eine Einigung in den laufenden Brexit-Verhandlungen. Zudem zeigten sich die Investoren jenseits des Atlantiks nach der gestrigen Talfahrt an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen wieder forscher. Die positivere Stimmung schwappte auch nach Europa.

Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, profitierte mit einem Plus von 0,96 Prozent auf 3224,82 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,85 Prozent auf 5101,85 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 beendete den Tag mit plus 0,01 Prozent auf 7053,76 Zähler.

Britischen und irischen Medienberichten zufolge einigten sich die Unterhändler Großbritanniens und der EU auf den Text eines Austrittsabkommens für das Vereinigte Königreich. Das berichteten unter anderen die BBC und der irische Sender RTE unter Berufung auf Verhandlungskreise.