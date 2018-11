Zu niedriger Finanzpuffer

Top-3-Banken brauchen womöglich 11 Milliarden Euro

13.11.2018, 18:48 Uhr | rtr

Spiegelung der Deutschen Bank in einer Glasfassade: Zwar zeigten sich Europas Großbanken im Stresstest relativ stabil, doch könnten weitere Kapitalanforderungen auf diese zukommen. (Quelle: Boris Roessler/dpa)

Der Banken-Stresstest hat ein mögliches Nachspiel. Auf die drei größten Banken der Eurozone könnte eine zusätzliche Kapitalanforderung der Aufseher in Höhe von zusammen rund elf Milliarden Euro zukommen.

Die Deutsche Bank und beiden französischen Großbanken Societe Generale und BNP Paribas verfügen womöglich über einen zu geringen Kapitalpuffer. Grund sind die schwachen Testergebnisse beim letzten Banken-Stresstest. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) von den drei Großbanken verlangen, ihre Finanzpuffer anzuheben, müssten diese mehrere Milliarden aufbringen.

Beim Stresstest unter Grenze von neun Prozent gerutscht

Die Institute gehören zu denjenigen zwölf getesteten Banken, deren Kapitaldecke bei dem Test unter Stress auf weniger als neun Prozent zusammengeschrumpft war. EZB-Vize Luis de Guindos hatte unlängst erklärt, Banken, die unter diese Schwelle gefallen sind, "sollten ihre Robustheit stärken und ihre Kapitalpositionen verbessern."

Legt man die neun Prozent als informelle Untergrenze zu Grunde, dann war der Kapitalverzehr unter Stress für SocGen, Deutsche Bank und BNP von allen getesteten Instituten am größten: 5,4 Milliarden Euro, 3,4 Milliarden Euro und 2,5 Milliarden Euro. Das ergibt zusammen 11,3 Milliarden Euro. Das ist in Summe mehr das zusammengenommene Defizit aller anderen Banken, deren Kapitalpuffer unter neun Prozent gefallen war. Darunter finden sich unter anderem die spanischen Banken Sabadell und BBVA, UBI Banca aus Italien und die NordLB, die von allen deutschen Banken am schlechtesten abgeschnitten hatte.

Hypothetische Berechnung des Ernstfalls

Die von EZB-Vize de Guindos genannte Grenze von neun Prozent ist keine förmlich fixierte Anforderung. Diese werden für jede Bank individuell von der unter dem Dach der Notenbank angesiedelten Bankenaufsicht, dem sogenannten SSM (Single Supervisory Mechanism) festgelegt. Bei dem Stresstest wurden mögliche Gegenmaßnahmen des Institutsmanagements in einer Krise nicht berücksichtigt, insofern ist der rechnerische Verlust von Kapital rein hypothetisch. Allerdings fließen die Ergebnisse des Tests in die institutsspezifische Anforderungen der Aufseher ein.







Bei dem Test waren noch folgende weitere Banken im schlimmsten Stressszenario unter neun Prozent Kernkapitalquote gefallen: Banco BPM (Italien), La Banque Postale (Frankreich), die DZ Bank – das Zentralinstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken – sowie die österrechische Erste Bank und die Bank of Ireland.