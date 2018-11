dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Italien-Sorgen und Ölpreise belasten

14.11.2018, 07:41 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach dem Stabilisierungsversuch vom Vortag dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst wieder nach unten bewegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Drittelprozent tiefer auf 11 433 Punkte. Im Fokus steht der im freien Fall befindliche Ölpreis. In der Nacht ließ zudem die italienische Regierung die Frist der EU verstreichen und rückt entgegen der Forderung Brüssels nicht von ihren Schuldenplänen im kommenden Jahr ab. Wirtschaftsdaten aus China fielen derweil durchwachsen aus.

USA: - SCHWÄCHER - Der Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag nur mit wenig Überzeugung gegen den jüngsten Abwärtstrend gestemmt. Folgerichtig stand zum Schluss des Handels ein Minus zu Buche. Zuvor hatte der Index mehrmals einen kleinen Ausflug in die Pluszone gewagt, war aber jedes Mal schnell wieder zurückgeschreckt. Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit hätten im Verlauf an Strahlkraft verloren, sagten Marktteilnehmer. Zudem habe der deutliche Ölpreisrückgang belastet.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Durchwachsene Konjunkturdaten aus China haben zur Wochenmitte die Aktienbörsen des Landes belastet. Zudem standen die Ölpreise weiter unter Druck. Während Industrie und Investitionen positiv überraschten, enttäuschte der Einzelhandel. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um fast 1 Prozent. Die japanischen Börsen schafften derweil kurz vor Handelsende knapp den Sprung in die Gewinnzone.

DAX 11 472,22 1,30%

XDAX 11 418,47 0,95%

EuroSTOXX 50 3224,82 0,96%

Stoxx50 2963,85 0,66%

DJIA 25 286,49 -0,40%

S&P 500 2722,18 -0,15%

NASDAQ 100 6830,91 0,03%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 160,36 0,07%

Bund-Future Settlement 160,08 0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1293 0,07%

USD/Yen 113,88 0,09%

Euro/Yen 128,60 0,16%

ROHÖL:

Brent 65,14 -0,33 USD

WTI 55,26 -0,43 USD

