DAX-FLASH: Kursgewinne erwartet dank Wende an der Wall Street

16.11.2018, 07:48 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erneut wechselvollen Vortag dürfte der Dax am Freitag stärker starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,44 Prozent höher auf 11 404 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischen 11 254 Punkten - einem Tief seit Ende Oktober - und 11 500 Punkten geschwankt.

Rückenwind kommt nun von der Wall Street: Hier schaffte der zwischenzeitlich weiter abgesackte Dow Jones Industrial eine Trendwende und konnte damit letztlich auch seine 200-Tage-Linie doch noch verteidigen. Nach einem direkten Rutsch um 5,4 Prozent seit der Vorwoche konnte der US-Leitindex erstmals wieder zulegen. Auch aktuell deuten die Futures auf eine weitere Erholung hin.

In Asien ist das Bild gemischt: Gewinnen in China stehen Verluste in Japan gegenüber. Hier litten laut Börsianern vor allem Halbleiterwerte unter der angeschlagenen Branchenstimmung.