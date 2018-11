Börsenspiel Trader 2018

Vom Jaguar bis zum Flying Buffet – das war die Preisverleihung

16.11.2018, 17:49 Uhr | ron, t-online.de

Zwei Monate spielten über 24.000 Teilnehmer beim Commerzbank-Börsenspiel um den Hauptpreis – einen Jaguar F-Type. Den gewann Hans-Peter Löw aus Braunfels. Bei der Preisverleihung in Frankfurts exklusiver Eventlocation "You Grand" nahm er endlich die Autoschlüssel entgegen.

And the winner is ... Hans-Peter Löw. Der Teilnehmer des "Trader 2018" hatte unter dem Namen "LUDALI" in acht Wochen aus 100.000 Euro über 1,2 Millionen Euro gemacht. Dafür erhielt er jetzt den Hauptgewinn: einen nigelnagelneuen Jaguar F-Pace im Wert von über 70.000 Euro.









Den Sportwagen nahm Löw bei der Preisverleihung in Empfang. Die fand in diesem Jahr im Eurotheum, mitten im Frankfurter Bankenviertel statt. Das Hochhaus, ehemaliger Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB), wurde vom sächsischen Architekten Peter Kulka umgestaltet. Es beherbergt in der Lobby das "You Grand" – eine Eventlocation für 300 Gäste, in der am vergangenen Donnerstag die Siegerehrung des "Trader 2018" stattfand.

Über 20 Milliarden Euro Spielgeld umgesetzt

Dazu eingeladen hatte die Commerzbank sowie die Partner des Börsenspiels, zu denen seit über zehn Jahren t-online.de zählt. Am Beginn des Abends sagte Anouch Wilhelms, Spielleiter Commerzbank, dass der diesjährige Umsatz im Börsenspiel einen Rekordwert von mehr als 20 Milliarden Euro erreicht hat – und der "Trader 2018" damit zu einem der erfolgreichsten in der Börsenspielgeschichte wurde.

Hans-Peter Löw ist der 16. Sieger in der Börsenspielgeschichte

Im Rahmen des feierlichen Events wurde später der Jaguar F-Pace dem glücklichen Sieger übergeben. Am letzten Spieltag hatte sich Hans-Peter Löw an die Spitze gesetzt und ließ seinen zwei härtesten Konkurrenten "Trader 18318" und "Schubi" keine Chance. Löw ist der bislang 16. Sieger in der Geschichte des Börsenspiels.

Nach der Siegerehrung wurden bei einem Flying Buffet kleine Köstlichkeiten serviert. Zudem spielte eine Live-Band auf der Bühne. Hier geht es zur Fotoshow.

Die finale Rangliste finden Sie hier.

Verwendete Quellen: Commerzbank "Trader 2018"