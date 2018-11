DAX-FLASH: Schwache US-Börsen ziehen Dax und Eurostoxx in die Verlustzone

19.11.2018, 16:50 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montagnachmittag nach dem US-Börsenstart seine Gewinne komplett abgegeben und ist Stück für Stück tiefer ins Minus gerutscht. Rund eine Stunde vor Handelsschluss büßte der deutsche Leitindex 0,68 Prozent auf 11 264,12 Zähler sein. Ähnlich erging es dem Leitindex der Eurozone: Der EuroStoxx 50 gab ebenfalls seine Gewinne ab und verlor zuletzt 0,44 Prozent auf 3166,86 Punkte.

In den USA war die Wall Street angesichts des anhaltenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreits schwach in die Thanksgiving-Woche gestartet. Der Dow Jones Industrial gab zuletzt knapp 1 Prozent ab. Mit rund 2 Prozent Verlust ging es an der Nasdaq-Börse noch deutlicher abwärts. Der Technologiesektor litt unter anderem unter neuen Spekulationen über eine lahmende iPhone-Nachfrage bei Apple.