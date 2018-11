Aktien Frankfurt: Dax behauptet sich im Plus

21.11.2018, 12:07 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder beruhigt. So rückte der Leitindex Dax bis zum Mittwochmittag um 0,50 Prozent auf 11 121,48 Punkte vor. Am Dienstag war der Dax zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 abgesackt.

"Das aktuelle Plus im Dax sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zeichen auf Sturm stehen", schrieb Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader. "Alles, was in den vergangenen Jahren den Bullenmarkt getrieben hat, ist jetzt ins Gegenteil umgeschlagen." So warnten die Unternehmen vor langsamerem Wachstum, statt neue Rekorde anzukündigen. Zudem nähmen die Hinweise auf eine konjunkturelle Abkühlung in den USA zu.

Gleichwohl bleibt Marktanalyst Robert Halver von der Baader Bank optimistisch. Denn wenn sich die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten tatsächlich abschwächen sollte, könnte die US-Notenbank ihre Geldpolitik im kommenden Jahr weniger restriktiv gestalten und so den Aktienmarkt stützen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax bewegte sich mit plus 0,02 Prozent auf 23 008,84 Punkte kaum vom Fleck. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um gut ein halbes Prozent nach oben.

Hierzulande schwankten die Aktien von Thyssenkrupp nach einem schwachen Start um ihren Vortageswert und lagen zuletzt 0,67 Prozent im Minus. Der Stahl- und Industriekonzern sieht durch die geplante Aufspaltung erhebliche Kosten auf sich zukommen. Das Schlussquartal sei derweil durchwachsen gewesen, schrieb der Experte Rochus Brauneiser vom Analysehaus Kepler Cheuvreux. Das Ergebnis sei schwächer, dafür aber Auftragseingang und Barmittelzuflüsse besser als gedacht ausgefallen.

Die Anteilsscheine von Covestro machten mit einem Plus von mehr als 2 Prozent einen kleinen Teil ihres Kursrutsches nach der Gewinnwarnung vom Dienstag wieder wett. Harter Wettbewerb, hohe Kosten infolge des niedrigen Rheinwasserpegels und Rückstellungen wegen eines neuen Sparprogramms hatten den Jahresschluss des Kunststoffherstellers verhagelt. Analysten bleiben dennoch positiv gestimmt. Auf Basis der gesenkten Ziele erscheine die Bewertung der Papiere günstig, schrieb etwa der Experte Michael Schäfer von der Commerzbank.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) stiegen um rund 2 Prozent. Der leidgeprüfte europäische Autosektor atmete ebenfalls etwas durch. Deutsche-Bank-Analyst Tim Rokossa hob positiv hervor, dass VW die Gewinnerwartungen für 2020 in einer Zeit angehoben habe, in der fast alle Konkurrenten ihre Ziele gesenkt hätten.

Unter den Favoriten im MDax gewannen die Papiere von Evotec knapp 1 Prozent. Das Biotechunternehmen startete eine Forschungszusammenarbeit mit der Firma Immuneering Corporation, einem Anbieter datengetriebener Wirkstoffforschung./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---