dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wenig verändert erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinen Kursgewinnen am Vortag wenig verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,11 Prozent höher auf 11 257 Punkte. "Das gestrige Durchschnaufen war gemäß der markt- und charttechnischen Gemengelage nur ein Tropfen auf dem heißen Stein", schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar. Noch vor zwei Tagen war der Dax mit knapp über 11 000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 gesunken.

USA: - STABILISIERUNG VOR THANKSGIVING - Der Aktienhandel an der Wall Street hat sich am Mittwoch nach zwei Tagen mit deutlichen Kursverlusten zumindest stabilisiert. Beim Dow Jones Industrial hatte es lange Zeit nach klaren Gewinnen ausgesehen, letzten Endes wollten die Anleger bei den dort enthaltenen Standardwerten aber vor Thanksgiving nicht nachhaltig aus der Deckung kommen. Der Leitindex schloss prozentual unverändert bei 24 464,69 Punkten, während die übrigen US-Indizes vor der Feiertagspause auf ihrem eingeschlagenen Erholungskurs blieben. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,30 Prozent auf 2649,93 Punkte. Vor allem aber ging es für die zuletzt besonders stark gebeutelten Technologiewerte im Nasdaq 100 um 0,75 Prozent auf 6575,66 Zähler nach oben.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Börsen tendieren am Donnerstag uneinheitlich. Während der japanische Nikkei-225 0,6 Prozent im Plus schloss, liegt Chinas CSI 300 zur Stunde 0,3 Prozent im Minus und Hongkongs Hang Seng gewinnt 0,13 Prozent.

DAX 11.244,17 1,61%

XDAX 11.236,51 1,69%

EuroSTOXX 50 3.153,91 1,21%

Stoxx50 2.906,89 1,03%

DJIA 24.464,69 0,00%

S&P 500 2649,93 0,30%

NASDAQ 100 6.575,66 0,75%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06%

Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1396 0,12%

USD/Yen 113,03 -0,04%

Euro/Yen 128,81 0,07%

ROHÖL:

Brent 63,14 -0,34 USD

WTI 54,43 -0,20 USD

