Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig Bewegung zum Wochenschluss - Gea sacken ab

23.11.2018, 08:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts des verkürzten Handels an der Wall Street dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst keine großen Sprünge wagen. Der X-Dax signalisierte für den Leitindex Dax rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Freitag einen lediglich 0,15 Prozent höheren Start bei 11 155 Punkten. Der EuroStoxx 50 <EU0009658145 > wird ebenfalls nur moderat im Plus erwartet.

In den Vereinigten Staaten findet nach dem Feiertag "Thanksgiving", an dem die Börsen geschlossen waren, an diesem Freitag nur ein verkürzter Handel statt. Der Tag ist bekannt als "Black Friday" und besonders wichtig für das Weihnachtsgeschäft im US-Einzelhandel. Konsumenten werden mit hohen Rabatten in die Läden gelockt. Weil viele Markteilnehmer den Feiertag und den "Black Friday" für ein längeres Wochenende nutzen, geht es an den Börsen vergleichsweise ruhig zu. Die Impulse für den Dax bleiben aus.

Zudem ist die Börse in Japan wegen eines Feiertags geschlossen. In China wurde gehandelt - und es gab dort kräftige Verluste, insbesondere im Technologiesektor. Marktteilnehmer sorgten sich, die USA könnten eine Kampagne starten gegen den Smartphone-Hersteller Huawei wegen möglicher Sicherheitsrisiken.

Der Dax bleibt derweil angezählt. Auf Wochensicht steuert das Barometer aktuell auf ein Minus von 1,7 Prozent zu. Nach seinem Rutsch am Dienstag bis auf fast 11 000 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 hatten sich die Kursgewinne zur Wochenmitte als Strohfeuer erwiesen. Die Brexit-Verhandlungen, der Konflikt zwischen der Europäischen Union und Rom wegen des italienischen Haushaltsplans sowie der sino-amerikansiche Handelsstreit sind nach wie vor die beherrschenden Themen.

Hierzulande richtet sich die Aufmerksamkeit auf Gea. Der Maschinenbauer rechnet nach einigen Rückschlägen mit noch mehr Herausforderungen im kommenden Jahr. Vor dem Hintergrund wiederholter Enttäuschungen stiegen Anleger aus dem Papier aus, der Kurs sackte auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlussstand um knapp 10 Prozent ab.