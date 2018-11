Aktien Asien: China tiefrot - Sorgen über US-Kampagne gegen Huwaei

23.11.2018, 09:10 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen sind am Freitag überwiegend mit Verlusten in das Wochenende gegangen. Vorausgegangen war ein recht impulsloser Handel, weil zahlreiche Investoren am Markt fehlten. So hatten die Börsen in Japan und Indien wegen eines Feiertages ihre Pforten geschlossen. Und auch von der Wall Street kam kein frischer Wind, weil dort am Vortag wegen "Thanksgiving" nicht gehandelt worden war. In China jedoch brachen die Kurse am Freitag steil ein.

An Chinas Aktienmärkten geriet erneut der Technologiesektor ins Wanken. Auslöser waren Sorgen, die USA könnten gegen den Smartphone-Hersteller Huawei eine Kampagne wegen möglicher Sicherheitsrisiken starten. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" will die Regierung im Handelsstreit mit China nun Telekommunikationsunternehmen davon abbringen, Huawei-Technologie zu verwenden.

Zudem lastete der weiter sinkende Yuan auf dem Handel. Die chinesische Währung gab wegen Spekulationen um eine mögliche weitere Lockerung der Geldpolitik nach, die nötig werden dürfte, um Chinas schwächelnde Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Für den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands ging es um 2,21 Prozent auf 3143,48 Zähler abwärts. Auf Wochensicht hat das Börsenbarometer - trotz mehrmaliger Erholungsversuche - rund dreieinhalb Prozent verloren.

Nicht ganz so trübe sah es am Freitag in Hongkong aus, dort lag der Hang Seng zuletzt mit 0,53 Prozent im Minus bei 25 881,45 Punkten. Die an der Hongkonger Börse gelisteten Papiere des Internetkonzerns Tencent verloren rund zwei Prozent. Das Unternehmen macht Ernst mit seinen Börsenplänen für die Musiksparte und will diese bald in den USA listen lassen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete. Die Angebotsfrist für die Aktien soll demnach am 4. Dezember beginnen, als erster Handelstag werde der 12. Dezember angepeilt.