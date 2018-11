Aktien New York: Verluste am 'Black Friday'

23.11.2018, 16:37 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit überwiegenden Kursverlusten sind die amerikanischen Börsen am Freitag in den verkürzten Brückentagshandel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am "Black Friday" nach einer Handelsstunde 0,68 Prozent auf 24 297,25 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,58 Prozent auf 2634,59 Punkte bergab.

Für die seit Anfang Oktober stark gebeutelten Technologiewerte fiel der Abschlag am Freitag etwas kleiner aus. Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 schwankte im frühen Handel um seinen Schlusskurs vom Mittwoch, gab zuletzt aber um 0,29 Prozent auf 6556,67 Punkte nach. Im Wochenverlauf hat er bislang fast 4,5 Prozent verloren und damit ungefähr so viel wie der Dow.

Nachdem die Börsensäle am Vortag wegen Thanksgiving leer geblieben waren, warnten Marktbeobachter davor, dass sich viele Investoren wohl ein verlängertes Wochenende gönnen - eine Situation mit erfahrungsgemäß dünnen Umsätzen und erhöhter Gefahr plötzlicher Kursschwankungen. Zudem endete der Aktienhandel am Freitag drei Stunden früher als sonst.

Kurz vor Jahresende dürfte das "Danke" der Anleger in diesem Börsenjahr mau ausfallen, sagte Chefanalyst Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. An der Technologiebörse Nasdaq sei seit Jahresbeginn vom "einst satten Plus" von bis zu 20 Prozent nur noch ein kleiner Zugewinn von knapp 3 Prozent übrig geblieben. Für den Dow steht für dieses Jahr schon ein Minus von mehr als 1 Prozent zu Buche.

Der "Black Friday" gilt als Schlüsseltag für das Weihnachtsgeschäft. Unter besonderer Beobachtung stand daher der Einzelhandelssektor, aus dem Walmart im Dow mit 0,3 Prozent zu den wenigen Gewinnern zählten. Zuletzt waren die Branchenwerte aber auch deutlich von den Sorgen belastet worden, weil aus der Branche zuletzt eher enttäuschende Ergebnisse gekommen waren.

Ansonsten machte der im freien Fall befindliche Ölpreis weiter Schlagzeilen, indem das Fass der US-Worte WTI auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr abrutschte. Negativ wirkte sich dies am Freitag bei den großen Ölwerten ExxonMobil und Chevron mit Abschlägen von 3,5 beziehungsweise 4,1 Prozent aus. Fluggesellschaften dagegen profitierten davon, weil sich ein niedriger Ölpreis positiv auf ihre Treibstoffkosten auswirkt. Allen voran rückten American Airlines um 2,6 Prozent vor.

Im Auge behielten die Anleger auch die zuletzt schwankungsreichen Apple -Aktien, die um 1,5 Prozent auf 174,18 Dollar sanken. Börsianern zufolge droht bei einem nachhaltigen Rutsch unter 175 Dollar weiteres Ungemach. Nachdem zuletzt bereits über Kürzungen der Produktionsaufträge für neue iPhones berichtet wurde, war jetzt zu lesen, dass der US-Konzern den Absatz bei schleppender Nachfrage in Japan offenbar durch Preisnachlässe ankurbeln will.