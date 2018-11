dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Moderate Erholung im Dax

26.11.2018, 07:32 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER - Auf eine moderate Erholung stehen die Vorzeichen für den deutschen Aktienmarkt am Montag. Steigende Kurse an Asiens Börsen lassen auch für den Dax im frühen Handel Gewinne erwarten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,46 Prozent auf 11 244 Punkten etwas fester. In der vergangenen Woche war der Leitindex vorübergehend noch auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen.

USA: - VERLUSTE - Mit weiteren Kursverlusten haben die New Yorker Börsen am Freitag den verkürzten Brückentagshandel beendet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am "Black Friday", der im US-Einzelhandel als Schlüsseltag für das Weihnachtsgeschäft gilt, um 0,73 Prozent auf 24 285,95 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,66 Prozent auf 2632,56 Punkte bergab.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM PLUS - Die meisten asiatischen Börsen zeigen sich am Montag stärker. Japans Nikkei 225 schloss 0,8 Prozent im Plus bei 21 812 Punkten. Chinas CSI 300 handelt 0,06 Prozent höher bei 3145,74 Punkten.

^

DAX 11.192,69 0,49%

XDAX 11.182,80 0,26%

EuroSTOXX 50 3.137,21 0,34%

Stoxx50 2.891,24 0,33%

DJIA 24.285,95 -0,73%

S&P 500 2632,56 -0,66%

NASDAQ 100 6.527,35 -0,73%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06%

Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1346 0,14%

USD/Yen 113,22 0,27%

Euro/Yen 128,46 0,40%

°

ROHÖL:

^

Brent 59,96 +1,16 USD

WTI 51,11 +0,69 USD

°