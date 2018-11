Aktien Italien: Hoffnung auf Fortschritte im Haushaltsstreit treibt Bankaktien

26.11.2018, 09:42 Uhr | dpa-AFX

MAILAND (dpa-AFX) - Versöhnliche Töne im Haushaltsstreit zwischen der Europäischen Union und Italien haben den italienischen Leitindex FTSE MIB am Montagvormittag in die Höhe schnellen lassen. Das Börsenberometer zog zuletzt um rund 3 Prozent an.

Grund für die gute Stimmung an der Börse in Mailand waren Aussagen des Stellvertretenden Ministerpräsidenten. Luigi Di Maio hatte gesagt, dass die Regierung das Budget-Defizit reduzieren könnte. Das sorgte auch bei italienischen Staatsanleihen für kräftige Kursgewinne. Die Renditen sanken kräftig.

Insbesondere Bankaktien zogen an der Börse zu Wochenbeginn deutlich an. So versammelten sich Unicredit, Intesa Sanpaolo und Banco Bpm mit Gewinnen von jeweils mehr als 5 Prozent an der Index-Spitze. Ihnen kam ein deutlicher Anstieg der Kurse italienischer Staatsanleihen zu Gute, die in vielen Bilanzen der Finanzhäuser schlummern.