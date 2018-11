Auf Sparkurs

General Motors streicht mehr als jede sechste Stelle

General Motors will mit der Umstellung auf Elektroautos mehrere Werke schließen und massiv Personal abbauen. Bis Ende 2020 sollen jährlich sechs Milliarden Dollar eingespart werden, kündigte der größte US-Autobauer an.

Der Automobilkonzern General Motors (GM) will im Rahmen eines drastischen Sparprogramms 15 Prozent seiner Stellen streichen. Zudem sollen sieben Fabriken stillgelegt werden, fünf davon in Nordamerika, wie das Unternehmen mitteilte. Ziel sei es, sechs Milliarden Dollar (5,3 Milliarden Euro) einzusparen.

Werke in Amerika und Kanada sollen stillgelegt werden

Von den Stilllegungen betroffen sind unter anderem die Werke Oshawa in der kanadischen Provinz Ontario, Hamtramck in Detroit und Lordstown im US-Bundesstaat Ohio.

Mit der Umstrukturierung wolle sich GM auf die "veränderten Marktbedingungen einstellen", erklärte Unternehmenschefin Mary Barra. Nach ihren Angaben will der Konzern den Schwerpunkt künftig auf die Entwicklung einer neuen Generation von Elektrofahrzeugen legen.









"Wir passen die Kapazität der Realität am Markt an", so Barra. Vorrang bei den Investitionen hätten Plattformen für die nächste Generation batterielektrischer Autos.

Hintergrund ist die stark sinkende Nachfrage nach Limousinen in den USA sowie steigende Kosten, etwa durch die von US-Präsident Donald Trump erlassenen höheren Importzölle auf Stahl. General-Motors-Aktien legten an der Börse um mehr als fünf Prozent zu.