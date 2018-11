dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wieder kraftlos

27.11.2018, 08:10 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS TIEFER - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt könnte der Dax am Dienstag schon wieder eine Auszeit nehmen. Positive Vorgaben aus dem späten Handel an der Wall Street kann der Leitindex aller Voraussicht nach nicht in erneute Kursgewinne ummünzen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung mit 11 348 Punkten leicht unter dem Schlusskurs des Vortages.

USA: - ERHOLUNG - Die US-Börsen haben am Montag einen kleinen Teil ihrer Verluste aus der Vorwoche wieder wettgemacht. Steigende Ölpreise hätten gestützt, nachdem der jüngste Preisrückgang unter anderem mit globalen Wachstumssorgen begründet worden sei, sagte Marktanalyst James Hughes vom Handelshaus Axitrader. Er hält es zudem für möglich, dass die US-Notenbank 2019 das Tempo ihrer Leitzinserhöhungen etwas drosseln könnte, was die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren erhöhen würde.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM PLUS - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens zeigten sich am Dienstag stärker, mit Ausnahme von China und Hongkong, die sich einmal mehr abkoppelten. Japans Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent stärker bei 21 952,40 Punkten, Chinas CSI 300 steht zur Stunde 0,28 Prozent im Minus bei 3132,55 Punkten und Hongkongs Hang Seng notiert 0,32 Prozent schwächer bei 26 291,47 Punkten.

^

DAX 11.354,72 1,45%

XDAX 11.388,03 1,84%

EuroSTOXX 50 3.172,71 1,13%

Stoxx50 2.927,17 1,24%

DJIA 24.640,24 1,46%

S&P 500 2673,45 1,55%

NASDAQ 100 6.678,34 2,31%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 160,83 -0,14%

Bund-Future Settlement 160,74 0,06%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1341 0,06%

USD/Yen 113,47 -0,13%

Euro/Yen 128,68 -0,08%

°

ROHÖL:

^

Brent 60,22 -0,26 USD

WTI 51,32 -0,31 USD

°