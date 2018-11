Aktien Frankfurt: Dax hält sich leicht im Plus

28.11.2018, 12:03 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch leicht im Plus gehalten. Bis zum Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,26 Prozent zu auf 11 338,92 Punkte. Dabei hatte sich nach Aussagen von Larry Kudlow, dem Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, zunächst ein deutlich stärkerer Anstieg in Richtung 11 400 Punkte abgezeichnet.

Mit einem Schritt über diese Schwelle könnte der Dax seinen Abwärtstrend seit Ende September verlassen. Vor dieser Richtungsentscheidung scheuten die Anleger dann aber erneut zurück, auch wenn Kudlow für mehr Zuversicht auf eine Lösung des Handelskonfliktes mit China sorgte.

Der Index mittelgroßer Unternehmen MDax legte nach zwischenzeitlichem Minus zuletzt um 0,28 Prozent zu auf 23 467,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um ein halbes Prozent.

Am Abend könnte es aus einer Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auch Signale für die Geldpolitik der USA geben. Denn jegliche Hinweise Powells auf Gegenwind von der Konjunktur, die Schwankungen an den Finanzmärkten oder Abwärtsrisiken bei den kurzfristigen Zinsen würden als Hinweis auf eine weniger straffe Geldpolitik der Fed gewertet, hieß es bei der Credit Suisse.

Aktien von Continental droht derweil ein frisches Fünfjahrestief: Sie verloren zeitweise fast 7 Prozent und waren mit Abstand der größte Dax-Verlierer. Börsianer verwiesen einen negativen Analystenkommentar mit deutlich gestutzten Gewinnschätzungen. Bereits tags zuvor hatten die Papiere Schwäche gezeigt.

Auch Papiere der Munich Re zeigten zuletzt Schwäche. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg blieb der Vorstandschef Joachim Wenning auf einem Treffen mit Journalisten zwar grundsätzlich bei seinem Jahresgewinnziel. Die jüngste Tendenz des Finanzchefs Jörg Schneider in Richtung oberes Ende der Spanne habe er aber nicht erneuern wollen. Angesichts der jüngsten Schadenentwicklung sei er einen Tick zurückhaltender geworden, wird Wenning zitiert.

Aufwärts ging es indes für die Papiere von SAP . Ein boomendes Cloud-Geschäft hat dem US-Rivalen Salesforce im dritten Quartal ein überraschend starkes Umsatzplus beschert. SAP-Aktien legten um ein Prozent zu.

Ebenfalls gefragt sind im MDax Aroundtown nach aktuellen Geschäftszahlen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist hat in den ersten neun Monaten dank höherer Mieten und jüngster Zukäufe deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor.

Deutlich unter Druck gerieten dagegen Vapiano mit einem Abschlag von zeitweise mehr als elf Prozent. Die Restaurantkette rudert bei der Prognose weiter zurück und begründet dies unter anderem mit der unter den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung in Europa.