Aktien New York Schluss: Wenig verändert - Fed-Protokoll stützt Powell-Aussage

29.11.2018, 22:29 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer Erholungsrally am Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag leicht nachgegeben. Damit endete die dreitägige Gewinnserie vorerst, die dem Dow Jones Industrial zur Wochenmitte noch den kräftigsten Tagesgewinn seit Ende März beschert hatte.

Der Leitindex an der Wall Street gab um 0,11 Prozent auf 25 338,84 Punkte nach. Am Mittwoch hatte der Dow noch mit plus 2,5 Prozent von Hoffnungen profitiert, dass die US-Notenbank (Fed) im kommenden Jahr eine Zinsanhebungspause einlegen könnte. Auslöser waren Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell gewesen, wonach es ein Jahr oder mehr dauern könne, bis die Wirkungen der Zinserhöhungen sichtbar würden. Powells Aussagen wurde nun durch das Fed-Protokoll untermauert. Dort wurde ein klares Signal für eine vom Markt erwartete Leitzinsanhebung im Dezember gegeben. Zugleich gab es aber auch Hinweise auf ein mögliches Auslaufen der Zinserhöhungen.

Höhere Zinsen werden zwar als Beleg für optimistische Konjunkturerwartungen der Währungshüter gesehen. Sie schmälern aber zugleich die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Anleihen. Die Inflationsdaten an diesem Tag für den Monat Oktober passten zudem in das von der Fed gewünschte Bild: Die Kernrate, die schwankende Preiskomponenten wie Energie ausklammert, fiel auf 1,8 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 sank am Donnerstag um 0,22 Prozent auf 2737,80 Punkte und der Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 0,30 Prozent ein auf 6892,40 Zähler.

Aktuell warten die Marktteilnehmer schon wieder auf das nächste wichtige Ereignis, denn am Freitag beginnt der G20-Gipfel in Buenos Aires. Dort dürften sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping über den Zollkonflikt zwischen beiden Ländern unterhalten.