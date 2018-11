Aktien New York Schluss: Optimismus vor Zoll-Gesprächen - starkes Wochenplus

30.11.2018, 22:43 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind am Freitag vor den Zoll-Gesprächen zwischen den USA und China etwas optimistischer geworden. Sie hoffen auf eine Beilegung des Handelsstreits der beiden weltgrößten Volkswirtschaften. Der börsenseitig durchwachsene November endete nach der Talfahrt im Oktober damit doch noch recht versöhnlich. Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verzeichneten die stärksten Wochengewinne seit 2011.

Der Dow Jones Industrial verbuchte mit einem Plus von 5,2 Prozent immerhin sein kräftigstes Wochenplus seit zwei Jahren. Den Freitag beendete der US-Leitindex mit einem Aufschlag von 0,79 Prozent bei 25 538,46 Punkten. Im Monat November legte er damit um 1,7 Prozent zu, nachdem er im Oktober etwas mehr als 5 Prozent eingebüßt hatte.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,82 Prozent auf 2760,16 Punkte und erzielte so einen Wochengewinn von 4,9 Prozent. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte am Freitag ebenfalls um 0,82 Prozent vor auf 6949,01 Zähler. Sein Wochengewinn beläuft sich auf 6,5 Prozent.