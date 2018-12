Wegen Bush-Tod: US-Märkte bleiben am Mittwoch geschlossen

01.12.2018, 18:03 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Mittwoch (05.12.) findet in den USA zum Andenken an den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush kein Handel an den Aktienbörsen Nyse und Nasdaq statt. Das berichteten am Samstag US-Medien übereinstimmend. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten war am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 94 Jahren gestorben.