Aktien New York: Gewinne nach Entspannung im Handelsstreit

03.12.2018, 20:08 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank Entspannungssignalen im Handelsstreit hat die Wall Street am Montag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,80 Prozent auf 25 742,63 Punkte. Für den breit gefächerten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 2780,58 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der konjunktursensiblen Technologiewerte zog um 1,15 Prozent auf 7028,78 Punkte an.

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping hatten am Rande des G20-Gipfels an diesem Wochenende einen einstweiligen "Waffenstillstand" vereinbart. Ab Januar soll es zumindest für 90 Tage keine weiteren Zölle geben.

Dies zeige, dass beide Seiten tatsächlich einen "Deal" erreichen wollten, schrieb Analyst Alec Phillips von der Bank Goldman Sachs. Allerdings dürfte es schwierig sein, einen Kompromiss zu finden, der zu umfassenden Zollsenkungen führt.

Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda kommentierte: "Drei Monate sind keine lange Zeit, um zu einer Einigung zu kommen, daher gibt es natürlich jede Menge Skepsis." Dennoch sei die Vereinbarung eine gute Nachricht. Selbst, wenn die Zeit nicht reiche, um sich zu einigen und weitere Zölle zu vermeiden und bereits eingeführte wieder aufzuheben, könnte ein allgemeines Konzept über die zukünftige Beziehung untereinander entworfen werden. "Der 'Waffenstillstand' könnte dann ausgeweitet werden."

Mit Blick auf Einzelunternehmen zogen Übernahmen das Interesse auf sich. So erweitert der Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) mit einem Milliardenzukauf sein Krebsgeschäft. Für bis zu 5,1 Milliarden US-Dollar kauft er den Onkologiespezialisten Tesaro. Die Übernahme werde das bereinigte Ergebnis je Aktie in den ersten zwei Jahren belasten, ab 2022 soll Tesaro aber zum GSK-Gewinn beitragen. Während die Tesaro-Aktien um rund 59 Prozent hochsprangen, sackten die Papiere von GlaxoSmithKline in London um fast 8 Prozent ab.

Tribune Media gewannen fast 11 Prozent. Die Aktien des Medienunternehmens profitieren von Übernahmeplänen durch Nexstar Media, dessen Papiere um rund 4 Prozent zulegten. Der Fernsehsender Nexstar will Tribune Media für rund 4,1 Milliarden Dollar in bar übernehmen.

Zudem befindet sich der Marlboro-Hersteller Altria einem Bericht zufolge in Gesprächen bezüglich einer Übernahme des Cannabisunternehmens Cronos. Dessen Papiere machten einen Sprung um fast 14 Prozent nach oben, und die Aktien von Altria legten zuletzt um gut 1 Prozent zu.

An der Dow-Spitze zogen die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers Nike um knapp 4 Prozent an. Am Index-Ende verloren die Papiere von Verizon nach einem skeptischen Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan knapp 4 Prozent.

An diesem Mittwoch werden derweil Wall Street und Nasdaq zum Gedenken an den am 30. November verstorbenen Ex-Präsidenten George H. W. Bush, 41. Präsident der USA, geschlossen bleiben.