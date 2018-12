dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax tiefer erwartet

06.12.2018, 07:37 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - MINUS - Ohne Impulse von der Wall Street kommt der Dax auch am Donnerstag zunächst nicht auf die Beine: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung weitere 1,4 Prozent niedriger auf 11 042 Punkte.

USA: - GESCHLOSSEN - Die US-Aktienbörsen bleiben an diesem Mittwoch ausnahmsweise geschlossen. Im Gedenken an den am Freitag, 30. November, verstorbenen 41. Präsidenten der USA, George Bush Senior, wird weder an der Wall Street noch an den Nasdaq-Börsen gehandelt.

ASIEN: - TIEFER - In Asien gaben die Börsen auf breiter Front ab. Japans Nikkei 225 schloss 1,9 Prozent tiefer bei 21 501,62 Punkten. Hongkongs Hang Seng gibt zur Stunde 2,82 Prozent ab, Chinas CSI 300 2,06 Prozent.

^

DAX 11.200,24 -1,19%

XDAX 11.197,50 0,23%

EuroSTOXX 50 3.150,27 -1,22%

Stoxx50 2.899,40 -1,53%

DJIA 25.027,07 -3,10%

S&P 500 2700,06 -3,24% (Dienstag - Mittwoch war Feiertag.)

NASDAQ 100 6.795,21 -3,78% (Dienstag - Mittwoch war Feiertag.)

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 162,05 -0,12%

Bund-Future Settlement 161,99 0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1338 -0,06%

USD/Yen 112,79 -0,38%

Euro/Yen 127,89 -0,44%

°

ROHÖL:

^

Brent 61,04 -0,52 USD

WTI 52,29 -0,60 USD

°