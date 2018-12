Was Reisende jetzt wissen müssen

Bahnstreik ab Montag dürfte vor allem Pendler treffen

09.12.2018, 12:43 Uhr | rtr, dpa

Bereits in den kommenden Tagen sei mit erheblichen Zugausfällen zu rechnen, sagte der Bundesgeschäftsführer der EVG. (Quelle: Reuters)

Die Bahn-Gewerkschaft EVG wird streiken. Bereits am Montag geht es los. Den Fahrgästen drohen Verspätungen und Zugausfälle. Vor allem Pendler dürften betroffen sein.

Der Streik bei der Deutschen Bahn wird ab Montagmorgen im ganzen Land S-Bahnen, Regional- und Fernverkehr lahmlegen. Man werde sich nicht nur auf wenige Abschnitte beschränken oder etwa S-Bahn oder Nahverkehrszüge ausklammern, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Es würden aber Schwerpunkte in einzelnen Regionen gesetzt. Damit müssen sich vor allem Pendler am Montagmorgen auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

Die Bahn selbst warnt derzeit vor einem Streik-Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, der überregionale Auswirkungen haben werde. Reisenden von und nach NRW empfiehlt die Bahn, ihre Reise möglichst schon am Sonntag anzutreten oder damit bis zum Streikende (vermutlich am Montagmittag) zu warten.

Wann und wo wird gestreikt?

Von Montagmorgen bis möglicherweise zum Mittag werden Beschäftigte vor allem in Stellwerken und Werkstätten bundesweit ihre Arbeit niederlegen. Reisende müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Über den Umfang und die genaue Dauer der Streiks ist noch nicht entschieden. Welche Strecken und Züge bestreikt werden, ist unklar. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt auf www.bahn.de oder bei der Reiseauskunft der Bahn zu informieren. Außerdem steht eine telefonische Auskunft unter der Nummer 0180/699 66 33 bereit.

Die EVG hatte am Samstag die seit zwei Monaten laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt und Warnstreiks zu Beginn der Woche angekündigt.

Die Bahn spricht von einer völlig überflüssigen Eskalation. Man habe ein Paket im Volumen von insgesamt sieben Prozent in Aussicht gestellt. "Bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar und verunsichert völlig unnötig unsere Kunden mitten in der Weihnachtszeit", sagt Personalvorstand Martin Seiler.

Aufgrund von Personalmangel, fehlenden Zügen sowie Engpässen im Netz haben sich Verspätungen bei Fernzügen zuletzt ohnehin schon gehäuft. Fast ein Drittel aller ICE und IC waren verspätet. Das Pünktlichkeitsziel von über 80 Prozent kann die Bahn eigenen Planungen zufolge erst 2025 erreichen.

EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba sagt, die Bahn habe eine Vertagung auf Dienstag vorgeschlagen. "Das kam für uns nicht infrage." Sie kritisiert zudem, dass die Bahn eine Laufzeit des Vertrages von 29 Monaten wolle, während die EVG auf 24 Monaten bestehe. Daher habe auch die Tarifkommission der EVG das Bahn-Angebot einstimmig abgelehnt.

Gewerkschaft: Bahn hat noch keinen neuen Termin angeboten

Laut dem Staatskonzern gehörten dazu eine Lohn-Erhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen und eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro. Anstelle der zweiten Stufe sollte den Mitarbeitern wie im letzten Tarifvertrag die Wahl zu mehr Freizeit gegeben werden. Außerdem sei vorgesehen gewesen, dass der Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersvorsorge um 1,1 Prozent steigt.

EVG-Bundesgeschäftsführer Torsten Westphal sagt, die Gewerkschaft bereite sich derzeit auf den Warnstreik-Aufruf zum Wochenbeginn vor. Damit solle den Forderungen Nachdruck verliehen werden. "Und wir hoffen dann natürlich, dass es wieder Bewegung am Verhandlungstisch gibt." Derzeit habe die EVG noch keinen neuen Termin von der Bahn angeboten bekommen.

Parallel zu den Verhandlungen mit der EVG führt die Bahn auch Gespräche mit der Lokführergewerkschaft GDL. Auch hier wurde noch keine Einigung erreicht. Die Gespräche sollen am Dienstag fortgesetzt werden. "Wir sind auf einem guten Weg und kurz vor dem Ziel", sagte Bahn-Personalchef Seiler. Beide Gewerkschaften hatten 7,5 Prozent mehr Lohn gefordert sowie weitere Verbesserungen bei Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen.

Die Bahn will mit beiden Gewerkschaften vergleichbare Ergebnisse für rund 160.000 Beschäftigte in Deutschland erreichen.

Bahnfahren wird teurer

Bereits am Sonntag werden werden Fahrscheine im Fernverkehr zum vollen Preis (Flexpreis) im Durchschnitt um 1,9 Prozent teurer. Weil es viele Sonderangebote und Rabatte gibt, steigt das Preisniveau nach Berechnungen des Konzerns aber lediglich um 0,9 Prozent. Bahnfahrten im Regionalverkehr über Grenzen von Verkehrsverbünden hinweg werden im Durchschnitt 1,5 Prozent teurer.