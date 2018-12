Aktien Frankfurt Eröffnung: Nach schwachen China-Daten weiter abwärts

10.12.2018, 09:22 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen um die Weltwirtschaft haben den deutschen Aktienmarkt am Montag einmal mehr belastet. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,58 Prozent auf 10 725,72 Punkte. Damit droht dem Leitindex der fünfte Tag mit Verlusten in Folge. Der MDax gab daraufhin im frühen Handel um 0,58 Prozent auf 22 403,83 Zähler nach.

Ein langsameres Wachstum des chinesischen Außenhandels im November bestätigte Anleger in ihren Sorgen in puncto negativer Folgen des Handelsstreits mit den USA. Das Wachstum des Außenhandel Chinas hatte im November deutlich nachgelassen, wie am Samstag veröffentlichte Zahlen der Regierung in Peking zeigten. Experten hatten sowohl bei den Einfuhren als auch bei den Exporten der Volksrepublik mit höheren Werten gerechnet.

"Eine Jahresendrallye, wenn diese denn noch kommt, ist nicht mehr als eine Korrektur im bestehenden Abwärtstrend", sagte Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank. Mit dem Abrutschen des Dax unter 11 000 Punkte habe sich die Stimmung jüngst nochmals eingetrübt, der Abwärtsdruck dürfte andauern.