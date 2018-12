Pictet erwartet herausforderndes Jahr 2019 - Brexit auch Chance

11.12.2018, 14:46 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Inflation und schwächeres Wachstum werden 2019 zu einem herausfordernden Jahr an den Börsen machen. Strategisch müssten Anleger daher viel vorsichtiger agieren als zuvor, argumentierte Luca Paolini vom schweizerischen Vermögensverwalter Pictet Asset Management am Dienstag in Frankfurt. Der Handelsstreit zwischen China und den USA könne die Eurozone hart treffen, und im Jahr 2020 drohe gar eine globale Rezession.

"Ausländische Investoren haben Angst, in Europa zu investieren", sagte Paolini auch mit Blick auf die vom Brexit und der Staatsverschuldung Italiens ausgehenden Risiken. Der Brexit biete aber zugleich die Chance in nicht-zyklische Unternehmen Großbritanniens mit stabilen Erträgen und Dividenden zu investieren. Vor allem die Branchen Gesundheit, Telekommunikation und Versorger hat Pictet auf dem Zettel. Die vom Brexit ausgelöste Investoren-Flucht aus den britischen Aktien habe diese wieder attraktiv werden lassen.

Ebenfalls positiv überraschen könnten Chinas Aktien im kommenden Jahr, China ist der Favorit des Vermögensverwalters unter den Aktienmärkten. In der Volksrepublik seien die Bewertungen ebenfalls attraktiv. "Wenn eigentlich alle Märkte unter Druck sind, wird China gut laufen", so Paolini. Renditechancen sieht er auch bei Staatsanleihen ausgewählter Schwellenländern, wie etwa Mexiko oder Russland.

Aus US-Aktien sollten sich Anleger dagegen stückweise zurückzuziehen. "Die Gewinnerwartungen in den USA können im kommenden Jahr von den Unternehmen nicht mehr übertroffen werden", sagte der Anlagestratege. Grund hierfür sei vor allem die anziehende Inflation. Steigende Löhne seien 2019 das "Risiko Nummer eins". Ohnehin seien die mittelfristigen Gewinnprognosen von Analysten für die USA nicht mehr realistisch: Die Erwartung für das Jahr 2023 liege um 50 Prozent über dem historischen Mittel. Die Erfahrung zeige aber, dass die Annahmen für die Profite den langjährigen Durchschnitt um maximal 25 Prozent überbiete.

Angesichts düsterer Wolken am Konjunkturhimmel hätten die großen Zentralbanken rund um den Globus "Angst, eine Rezession auszulösen", sagte Paolini. Die Federal Reserve, aber auch die Europäische Zentralbank könnten sich daher im kommenden Jahr mit einer Straffung der Geldpolitik stärker zurückhalten, als viele Marktteilnehmer gegenwärtig erwarteten. Hinzu komme ein starker politischer Druck des US-Präsidenten Donald Trump auf die Fed. So rechnet der Vermögensverwalter nur mit ein oder zwei Zinserhöhungen der Fed im kommenden Jahr.

Als Belastung für nahezu alle Anlageklassen wertete Paolini die Aussicht auf steigende Renditen an den Bondmärkten. Dieser Druck rühre auch von den anstehenden Anleiheverkäufen der Zentralbanken her. Im kommenden Jahr dürfte bei den vier Notenbanken in den USA, der Eurozone, Großbritannien und Japan erstmals seit zehn Jahren Liquidität abfließen. Unter dem Strich sei mit einem Abfluss von 210 Milliarden US-Dollar zu rechnen, angetrieben vor allem von den umfangreichen Anleiheverkäufen der Fed.