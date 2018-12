Aktien Europa Schluss: Klare Erholung im Schlepptau der Wall Street

11.12.2018, 17:57 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Positive Signale im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben am Dienstag nicht nur der Wall Street Auftrieb gegeben: In deren Schlepptau konnten sich Europas Börsen deutlich erholen, obwohl der Schwung am US-Markt bis zum europäischen Handelsende deutlich nachließ.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,27 Prozent höher bei 3055,32 Punkten. Zu Wochenbeginn war der Eurozonen-Leitindex bei 3007 Punkten noch auf ein neues Zweijahrestief gefallen. Für den Pariser Cac 40 ging es am Dienstag um 1,35 Prozent auf 4806,20 Punkte bergauf.

Auch der Londoner FTSE 100 schaffte ein Plus von 1,27 Prozent auf 6806,94 Zähler - obwohl die britische Premierministerin Theresa May bislang vergeblich versucht, der Europäischen Union neue Zugeständnisse beim Brexit abzuringen. Ihm half einmal mehr der tendenziell positive Einfluss des weiter schwachen Pfunds auf die Exportwirtschaft des Landes.