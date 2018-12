DOW-FLASH: Erholungsversuch verpufft

11.12.2018, 19:02 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholungsversuch am US-Aktienmarkt ist erst einmal verpufft: Nach einem starken Start schmolzen die Gewinne beim Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag schnell zusammen, bevor er ins Minus drehte und zuletzt 0,26 Prozent auf 24 359,46 Punkte verlor.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit, die Donald Trump via Twitter geschürt hatte, machte zunehmend wieder nüchterneren Erwartungen Platz. Zudem drückte die Drohung des US-Präsidenten auf die Stimmung, bei einer Nichtbewilligung der finanziellen Mittel durch die Abgeordneten für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko einen sogenannten "Government Shutdown" zu beschließen. Im Kongress gibt es seit Monaten Streit über die Gelder für dieses Vorhaben.

In diesem Fall würde Teilen der Regierung das Geld ausgehen, darunter dem für den Grenzschutz zuständigen Heimatschutzministerium. Bei einem "Shutdown" werden Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt sowie Ämter und Behörden geschlossen.