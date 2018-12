DAX-FLASH: Erleichterung im Handelsstreit dürfte weitere Gewinne ermöglichen

12.12.2018, 07:26 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neuerliche Hoffnung auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit scheint die Anleger auch am Mittwoch nochmals etwas risikobereiter zu stimmen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start gut 1 Prozent höher auf 10 886 Punkte. Zuvor waren schon die asiatischen Börsen gestiegen.

So scheint China den USA beim Thema Autozölle laut Medienberichten entgegen zu kommen. Für Erleichterung sorgt zudem, dass die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei vorerst gegen Kaution auf freien Fuß kommt. Meng Wanzhou war am 1. Dezember auf Betreiben der US-Behörden in Kanada festgenommen worden, was zuletzt wieder den Konflikt zwischen den USA und China verstärkt hatte.

Mit etwas Mut könnte es doch noch zu einer kleinen Weihnachtsrallye kommen, sagte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank. Die politischen Störfeuer um China, den Brexit und Italien sorgen allerdings beständig für Unsicherheit.