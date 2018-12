DAX-FLASH: Solider Start in die Vorweihnachtswoche erwartet

17.12.2018, 07:25 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 10 890 Punkte. Gemischte Entwicklungen an den Übersee-Börsen geben ihm dabei keine eindeutige Richtung vor: Der New Yorker Dow hatte seine Verluste am Freitag seit Xetra-Schluss noch ausgeweitet, während es in Fernost freundliche Kurse zum Beispiel in Japan gab.

Im Fokus der Märkte bleiben in der Spätphase des Börsenjahres die alten Themen, allen voran die Brexit-Hängepartie. "Eine Abstimmung noch in diesem Jahr könnte die Börsen noch einmal ordentlich durchwirbeln", sagt Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Erste Anleger könnten in den kommenden Tagen ihre Bücher bereits schließen, er warnt aber dennoch in den kommenden Tagen vor Kursausschlägen. "Angesichts des großen Verfalltermins am Freitag dürften die Schwankungen bis zum Ende dieser Woche hoch bleiben", so der Experte.

Ansonsten wird die Agenda vorweihnachtlich bereits ruhiger: Laut Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets dürften am Morgen vor allem die Inflationsdaten aus der Eurozone für die Finanzmärkte von Interesse sein - wegen der Relevanz für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).