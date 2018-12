Aktien Wien Schluss: ATX unter Druck

19.12.2018, 18:27 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch in einem klar positiven Umfeld deutlich tiefer geschlossen. Der ATX fiel starke 61,31 Punkte oder 2,12 Prozent auf 2827,36 Einheiten. In Wien ging damit unerwartet ein spektakulärer Handelstag mit einigen sehr auffälligen Kursbewegungen zu Ende. Auf den heimischen Leitindex drückten dabei vor allem die massiven Verluste der Bankenschwergewichte Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI). Aktie des Tages war hingegen KapschTrafficCom, welche mit einem Kurssprung auf einen milliardenschweren Auftrag reagiert hat.

Die zwei Banken-Titel standen wegen den Plänen der rumänischen Regierung über die Einführung einer Bankensteuer merklich unter Verkaufsdruck. Die Papiere der Erste Group rutschten um beachtliche 6,7 Prozent tiefer auf 30,34 Euro und die RBI-Titel sackten 4,6 Prozent ab auf 22,72 Euro. Die Erste Group ist mit der Tochter Banca Comerciala (BCR) in Rumänien als dortiger Branchenführer stark vertreten. Die RBI ist das fünftgrößte Finanzinstitut in dem Land.

Die Papiere von KapschTrafficCom absolvierten einen sehenswerten Kurssprung von 18,9 Prozent auf 33,05 Euro. Der Mautspezialisten erhielt den Zuschlag zur, von Österreich heftig kritisierten, Mauteinhebung in Deutschland mit ihrem Konsortialpartner CTS Eventim. Der Auftrag reicht über einem Zeitraum von zwölf Jahren und das Auftragsvolumen inklusive Umsatzsteuer beträgt laut Unternehmensaussendung knapp zwei Milliarden Euro.

Sehr schwach präsentierten sich auch Semperit mit einem Kursabschlag von 6,2 Prozent auf 10,32 Euro. Den FACC-Anteilsscheinen erging es mit einem Rückgang von 5,2 Prozent auf 13,98 Euro nicht viel besser.