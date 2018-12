DOW-FLASH: Dow dreht nach Leitzinserhöhung in Minus

19.12.2018, 20:16 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Zinserhöhung durch die US-Notenbank sind die großen US-Börsenindizes am Mittwoch ins Minus gedreht. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,17 Prozent auf 23 636,21 Punkte, nachdem er unmittelbar vor der Bekanntgabe der Zinserhöhung noch auf über 24 000 Zähler gestiegen war. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 gaben ebenfalls nach.

Die US-Notenbank hat den Leitzinssatz wie allgemein erwartet um ein Viertel Prozentpunkt auf 2,25 bis 2,50 Prozent erhöht. Sie signalisierte für das kommende Jahr nurmehr zwei weitere Zinserhöhungen statt zuvor drei.