Aktien Europa: Leichte Verluste an Heiligabend

24.12.2018, 10:18 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der europäische Aktienmarkt hat am Montag im Vormittagshandel etwas schwächer tendiert. Händler sprachen von einem ruhigen Handel an Heiligabend. Wichtige Börsen wie die in Frankfurt oder Rom haben bereits geschlossen. In London (13.30 Uhr) und Paris (14.05 Uhr) wird der Handel vorzeitig beendet.

Der EuroStoxx-50-Index fiel um 0,48 Prozent auf 2986,16 Punkte. In London sank der FTSE-100-Index um 0,61 Prozent auf 6683,59 Punkte, der Pariser CAC-40-Index verlor 0,82 Prozent auf 4680,21 Punkte. An der Börse in Madrid fiel der IBEX-35-Index um 0,43 Prozent auf 8519,90 Punkte.

Eingetrübte Konjunkturaussichten hatten zuletzt die Aktienmärkte verunsichert und belastet. Zu der Verunsicherung trägt auch der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA bei. Dieser könnte sich nach Einschätzung des Weißen Hauses über Weihnachten bis ins neue Jahr hinziehen.

Der Börsenbetreiber Euronext will die norwegische Börse Oslo Bors VPS kaufen. Man habe ein offizielles Kaufangebot in Höhe von 625 Millionen Euro unterbreitet, teilte Euronext am Montag mit. Die Mehrländerbörse sei an den Verwaltungsrat der Osloer Börse herangetreten, um seine Zustimmung zu erhalten. Der Kurs der Euronext-Aktie fiel um 0,25 Prozent auf 47,32 Euro.