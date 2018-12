Aktien New York Ausblick: Etwas höher nach schwachem Wochenstart

26.12.2018, 14:58 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,27 Prozent fester bei 22 850 Punkten. Am Montag hatte der Index fast 3 Prozent eingebüßt, am Dienstag fand wegen des Weihnachtsfeiertages kein Handel statt.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Investoren empfohlen, die zuletzt gefallenen Kurse zum Aktienkauf zu nutzen. Gleichzeitig wiederholte er am Dienstag (Ortszeit) seine scharfe Kritik an der US-Notenbank. Diese hatte vergangene Woche entschieden, den Leitzins anzuheben. "Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit zu kaufen. Wirklich eine großartige Gelegenheit zu kaufen", sagte Trump am ersten Weihnachtsfeiertag vor Reportern im Weißen Haus. Er habe "großes Vertrauen" in US-Unternehmen, betonte der Präsident.

Versuche von US-Finanzminister Steven Mnuchin vom Wochenende, die Märkte zu beruhigen, waren offensichtlich fehlgeschlagen. Er versprach, der Präsident plane nicht den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu entlassen. Aussagen von Mnuchins über den Inhalt von Gesprächen mit den Chefs einiger der größten US-Banken sorgten Händlern zufolge aber für eine Zunahme der Unruhe am Markt.

Marktbewegende Unternehmens- und Konjunkturdaten gab es kaum. Walmart legten wie andere Einzelhandelswerte am Mittwoch vorbörslich zu. Dem Kreditkartenunternehmen Mastercard zufolge war das Weihnachtsgeschäft das beste seit sechs Jahren für die Branche. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn steht die Veröffentlichung des Case-Shiller-Index auf der Agenda.