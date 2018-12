Carl Zeiss Meditec im MDax - Knorr-Bremse im SDax

27.12.2018, 07:45 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anfang Dezember bekannt gegebenen Änderungen im MDax und SDax werden an diesem Donnerstag umgesetzt. Der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec steigt in den Index der mittelgroßen Werte MDax auf und der Börsenneuling Knorr-Bremse in den SDax .

Aus dem MDax steigt der Ticketvermarkter CTS Eventim ab und wechselt in den SDax. Die Aktien von Baywa müssen weichen.