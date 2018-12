Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach turbulenten US-Tagen recht stabil

27.12.2018, 09:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax meldet sich am Donnerstag wenig verändert aus der Weihnachtspause zurück. Der deutsche Leitindex schwankte in den Anfangsminuten um seinen Schlusskurs vor den Feiertagen, zuletzt gab er leicht um 0,08 Prozent auf 10 625,79 Punkte nach. Anleger hierzulande haben die wilden Szenen an der Wall Street mit deutlichen Verlusten an Heiligabend und einer Rally am zweiten Weihnachtsfeiertag damit letztendlich ausgesessen.

Eine wenigstens kleine Erholung des Dax am Ende eines schwachen Börsenjahres lässt dennoch weiter auf sich warten. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Leitindex fast 18 Prozent eingebüßt. 2018 wird damit wohl das erste Verlustjahr seit 2011. Zudem schnitt der Dax im internationalen Vergleich schlechter ab als die meisten bedeutenden Börsen.

Andere Indizes entwickelten sich am Donnerstag besser als der Dax: Der Index der mittelgroßen Werte MDax legte um 0,53 Prozent auf 21 718,83 Punkte zu. Der EuroStoxx gewann knapp ein halbes Prozent. Im Gegensatz zum deutschen Markt war der Leitindex der Eurozone am Heiligabend einen Teil der zwischenzeitlichen US-Abwärtsbewegung schon mitgegangen.