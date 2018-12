DAX-FLASH: Dax dürfte sich weiterer Wall-Street-Erholung anschließen

28.12.2018, 07:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem neuerlichen Zweijahrestief am Vortag dürfte der Dax erholt in den verkürzten letzten Handelstag des Jahres starten. Rund zwei Stunden vor der Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund 1 Prozent höher auf 10 485 Punkte. Am Donnerstag war er mit 10 279 Punkten zeitweise bis auf das Niveau von November 2019 abgesackt.

Auftrieb kommt von der Wall Street, wo der Handel zum Jahresausklang von kräftigen Schwankungen geprägt ist. So musste der Dow Jones Industrial von seinem satten Kurssprung um knapp 5 Prozent vom Mittwoch am Donnerstag zunächst gut die Hälfte wieder abgeben. Letztlich legten die Anleger jedoch erneut den Schalter um und trieben ihn noch deutlich in die Gewinnzone. Seit dem europäischen Handelsende legte er so per saldo fast zweieinhalb Prozent zu.

Der Xetra-Handel in Frankfurt endet an diesem Freitag mit der Schlussauktion um 14 Uhr.