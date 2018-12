Aktien Europa Schluss: Kursgewinne an Silvester

31.12.2018, 14:36 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen Europas haben ein schwaches Börsenjahr an Silvester mit Kursgewinnen beendet. So stieg der EuroStoxx 50 am Montag bis Handelsschluss um 0,50 Prozent auf 3001,42 Punkte. Wichtige Börsen wie die in Frankfurt oder Rom hatten wegen Silvester ganz geschlossen. In London (13.30 Uhr) und Paris (14.05 Uhr) wurde der Handel vorzeitig beendet.

Der französische Cac 40 zog um 1,11 Prozent auf 4730,69 Punkte an. Der britische FTSE 100 verlor hingegen um 0,09 Prozent auf 6728,13 Punkte. Die Kursgewinne des britischen Pfund belasteten hier die Papiere. An der Börse in Madrid stieg der IBEX-35-Index um 0,54 Prozent auf 8539,90 Punkte.

Gestützt wurden die Aktien durch Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Länder sehen sich bei den Verhandlungen über eine Lösung des Handelskonflikts auf einem guten Weg. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping hatten am Wochenende telefoniert.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China belasteten die Aktien nicht. Zum Jahresende hat sich die Stimmung in Chinas Industrie weiter eingetrübt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) der zweitgrößten Volkswirtschaft fiel im Dezember erstmals seit zwei Jahren unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Derweil bewegen weiterhin die zuletzt starken Kurssprünge in Asien und an der Wall Street die Anleger. Auch im neuen Jahr sehen sich die Investoren mit Risiken wie etwa die Abstimmung im britischen Unterhaus über den Brexit-Vertrag, die internationalen Handelsstreitigkeiten und den Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA konfrontiert. Insofern könnte es an den Börsen auch weiterhin turbulent zugehen.

Am Montag dominierte jedoch im EuroStoxx 50 Zuversicht. Aus Branchensicht gab es nur Gewinner. Auch die meisten gehandelten Einzelwerte legten zu.