Aktien New York Schluss: Gewinne am letzten Tag eines verlorenen Jahres

31.12.2018, 22:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am letzten Tag des Jahres im Plus geschlossen. Der Dow Jones Industrial stieg in einem dünnen Silvester-Handel um 1,15 Prozent auf 23 327,46 Punkte. Die Jahresbilanz ist mit minus 5,63 Prozent allerdings die schlechteste seit 2008. Auf Monatssicht liegt der Abschlag sogar bei 8,66 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,85 Prozent auf 2506,85 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,71 Prozent auf 6329,97 Zähler zu.

Wie schon den wenigen geöffneten europäischen Märkten verwiesen auch in den Vereinigten Staaten Händler auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China als Grund für die gute Börsenstimmung an diesem Tag. Beide Länder sehen sich bei den Verhandlungen über eine Lösung des Handelskonflikts auf einem guten Weg. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping hatten am Wochenende miteinander telefoniert.

Marktbewegende Meldungen aus der Konjunktur oder der Unternehmenswelt waren erneut Mangelware. Auf dem ersten Platz in der Branchentabelle standen Gesundheitswerte mit einem Aufschlag von 1,39 Prozent. Ein Urteil eines Bundesrichters in den USA, das die Gesundheitsreform "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt hatte, tritt vorerst nicht in Kraft. Der Richter Reed O'Connor setzte seinen eigenen Beschluss am Sonntagabend (Ortszeit) aus. Er betonte in seiner Begründung, dass er die Gesundheitsreform nach wie vor für verfassungswidrig halte. Die Anordnung solle aber nicht sofort in Kraft treten, da viele Amerikaner ansonsten mit "großer Unsicherheit" konfrontiert würden.

Amazon gewannen als einer der besten Werte im Nasdaq 100 1,62 Prozent. Einem Medienbericht zufolge will der Online-Riesen die Zahl der Filialen seiner Biosupermarkt-Tochter Whole Foods erhöhen. Damit sollen noch mehr Kunden in den Genuss des Zwei-Stunden-Lieferservices kommen, hieß es.

Im Dow Jones gewannen Walt Disney 2,19 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hatte sich mit dem Telekomriesen Verizon auf eine neue Vergütungsvereinbarung geeinigt. Beide Unternehmen hatten am Sonntag (Ortszeit) Details für die kommenden Tage angekündigt. Zuvor hatte Verizon damit gedroht, Disney-Angebote aus seinem Produkt Fios TV zu entfernen. Verizon legen um 1,72 Prozent zu.

An der Spitze der Jahrestabelle des weltweit bekanntesten Aktienindex stehen mit Merck (+34,96%) und Pfizer (+19,71%) zwei Pharmawerte. Am schlechtesten schnitt 2018 die Bank Goldman Sachs (-34,84%) ab.