Aktien New York Schluss: Kursgewinne am letzten Tag eines verlorenen Jahres

31.12.2018, 22:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am letzten Tag des Jahres im Plus geschlossen. Der Dow Jones Industrial stieg in einem dünnen Silvester-Handel um 1,15 Prozent auf 23 327,46 Punkte. Die Jahresbilanz ist mit minus 5,63 Prozent allerdings die schlechteste seit 2008. Auf Monatssicht liegt der Abschlag sogar bei 8,66 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,85 Prozent auf 2506,85 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,71 Prozent auf 6329,97 Zähler zu.

Wie schon den wenigen geöffneten europäischen Märkten verwiesen auch in den Vereinigten Staaten Händler auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China als Grund für die gute Börsenstimmung an diesem Tag. Beide Länder sehen sich bei den Verhandlungen über eine Lösung des Handelskonflikts auf einem guten Weg. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping hatten am Wochenende miteinander telefoniert.