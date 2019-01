Aktien New York Schluss: Bescheidene Gewinne zum Jahresauftakt

02.01.2019, 22:22 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überzeugender Neustart sieht anders aus: Nach einem schwachen Börsenjahr dominiert an der Wall Street weiter Zurückhaltung, wie die nur moderaten Gewinne am Mittwoch zeigten, dem ersten Handelstag 2019. Sorgen um die Weltkonjunktur, die von schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten neue Nahrung erhielten, schoben zu viel Euphorie einen Riegel vor.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,08 Prozent fester bei 23 346,24 Punkten. 2018 war der US-Leitindex um über fünfeinhalb Prozent gesunken und hatte so die schlechteste Jahresbilanz seit der Finanzkrise 2008 verzeichnet - daran konnte auch der freundliche Handelsschluss an Silvester nichts mehr ändern.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch letztlich 0,13 Prozent auf 2510,03 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 schaffte ein deutlicheres Plus von 0,49 Prozent auf 6360,87 Zähler.