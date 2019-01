dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor weiterer Erholung

07.01.2019, 07:34 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE ERWARTET - Nach der kräftigen Erholungsrally vom Freitag dürfte der Dax am Montag weiter zulegen: Rund zwei Stunden vor der Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,44 Prozent höher auf 10 815 Punkte. Erneute Hoffnung auf ein Ende der Zollstreitigkeiten hatte den Dax wieder an seine 21-Tage-Linie geführt, die er nun erstmals seit Anfang Dezember wieder überwinden könnte. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Dax-Trend.

USA: - KRÄFTIGER ANSTIEG - Starke US-Arbeitsmarktdaten, gepaart mit beruhigenden Aussagen des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell, sowie neue Hoffnung im Handelsstreit mit China haben am Freitag eine Erholungsrally an den US-Börsen ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte letztlich um 3,29 Prozent auf 23 433,16 Punkte zu.

ASIEN: - BREITE ERHOLUNG - In Asien ging es am Montag bergauf. Japans Nikkei 225 gewann 2,4 Prozent auf 20 038,97 Punkte. Chinas CSI 300 legte zur Stunde um 0,4 Prozent auf 3048,14 Punkte zu. Hongkongs Hang Seng gewann 0,58 Prozent auf 25 773,46 Punkte.

^

DAX 10.767,69 3,37%

XDAX 10.809,49 3,59%

EuroSTOXX 50 3.041,85 2,95%

Stoxx50 2.811,75 2,56%

DJIA 23.433,16 3,29%

S&P 500 2.531,94 3,43%

NASDAQ 100 6.422,67 4,48%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 164,03 -0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1418 0,13%

USD/Yen 108,19 -0,25%

Euro/Yen 123,53 -0,12%

°

ROHÖL:

^

Brent 57,79 +0,73 USD

WTI 48,67 +0,72 USD

°