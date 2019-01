Aktien New York: Erholung gewinnt an Schwung

08.01.2019, 16:22 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit hat den Aktienmärkten in New York am Dienstag einen weiteren Schub nach oben gegeben. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 23 672,67 Punkte zu. Damit setzte der US-Leitindex seinen Aufwärtstrend seit Weihnachten fort. Am 24. Dezember war der Dow auf den tiefsten Stand seit rund 15 Monaten gefallen und hat sich seitdem bereits um rund 9 Prozent erholt.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 0,41 Prozent auf 2560,19 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,30 Prozent auf 6505,63 Punkte.