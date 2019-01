Airline in Finanznot

Fluglinie Germania braucht dringend frisches Geld

09.01.2019, 11:47 Uhr | dpa, AFP

Die Fluggesellschaft Germania steckt in der Krise und benötigt dringend Kapital. Die Rede ist von einem Liquiditätsbedarf in Milliardenhöhe. Der aktuelle Flugbetrieb soll nicht beeinträchtigt sein.

Nach dem Flugchaos im vergangenen Jahr steckt jetzt auch die Fluggesellschaft Germania in finanziellen Schwierigkeiten. Die Airline prüfe "aktuell mehrere Optionen einer Finanzierung, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern", heißt es in einer verbreiteten Mitteilung des Unternehmens. Die europäische Luftfahrtbranche habe sich in der jüngsten Vergangenheit "stark verändert", so Germania. Besonders das vergangene Jahr sei "mit großen Herausforderungen" verbunden gewesen.

Zwar befände sich die gesamte Branche im Umbruch. Doch hätten unvorhersehbare Ereignisse wie das Anziehen der Kerosinpreise, die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar aber auch Verzögerungen bei der Einflottung und gestiegene Serviceleistungen das Budget der Fluglinie im besonderen Maße belastet, so Germania.

Keine Einschränkungen beim Flugbetrieb

"Es geht dabei um die zentrale Frage, wie wir als mittelständisches Unternehmen auch weiterhin in einem Marktumfeld schlagkräftig bleiben, das von Fluggesellschaften mit konzernähnlichen Strukturen geprägt ist." Beim Flugbetrieb soll es aber keine Einschränkungen geben. Alle Germania-Flüge fänden planmäßig statt, heißt es.

Dem Luftfahrt-Portal "Aerotelegraph" zufolge ist auch ein Verkauf der Gesellschaft denkbar. Die Suche nach neuen Aktionären sei aber bisher erfolglos geblieben. Dem Bericht zufolge brauchte Germania bereits kurz vor dem Jahreswechsel 20 Millionen Euro, um weiterfliegen zu können.





Airline Germania

Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte. Die Airline mit Sitz in Berlin befördert nach eigenen Angaben jährlich vier Millionen Passagiere und fliegt mehr als 60 Ziele an. Sie betreibt nach eigenen Angaben 37 Mittelstreckenjets und ist neben Linienflügen auch für viele Reiseveranstalter unterwegs.