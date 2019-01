Aktien New York: Dow nimmt Atempause nach Erholungsrally

10.01.2019, 20:11 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihre Erholungstendenz am Donnerstag vorerst beendet. Börsianer begründeten die moderaten Verluste mit schwächelnden Einzelhandelsumsätzen und dem Regierungsstillstand in den USA sowie den etwas ernüchternden Ergebnissen der Handelsgespräche zwischen den USA und China.

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,12 Prozent auf 23 850,73 Punkte. Allerdings hatte sich der US-Leitindex seit Weihnachten um fast 10 Prozent erholt. Der marktbreite S&P 500 fiel am Donnerstag um 0,18 Prozent auf 2580,20 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 6576,27 Punkte.

Bei den Einzelwerten machten die Aktien von Macy's mit einem Kursrutsch von fast 19 Prozent negative Schlagzeilen. Der Kaufhausbetreiber sah sich nach einer schwachen Umsatzentwicklung im Weihnachtsquartal dazu gezwungen, die bisherigen Jahresziele aufzugeben. Dies hinterließ branchenweit Spuren: Die Papiere von Kohl's sackten um 7 Prozent und die von Target um gut 4 Prozent ab, obwohl beide Einzelhändler recht ordentliche Resultate präsentiert hatten.

Die Titel von American Airlines verloren knapp 5 Prozent. Zuvor hatte die Fluggesellschaft eine Umsatzwarnung für das vierte Quartal herausgegeben.

Für die Aktien von Boeing ging es hingegen nach einem positiven Kommentar von Morgan Stanley an der Dow-Spitze um 1,7 Prozent hoch. Analyst Rajeev Lalwani lobte den Luftfahrt- und Rüstungskonzern für sein Cashflow-Wachstum und sein Wertsteigerungspotenzial.

Bei den Anlegern von Ford scheint es eher negativ anzukommen, dass der US-Autobauer sein Europa-Geschäft einer Schlankheitskur unterziehen will. Um rund 1,3 Prozent gingen die Papiere zurück. Der schwächelnde Ableger soll mit Stellenstreichungen und womöglich auch Werksschließungen wieder in die Gewinnzone geführt werden.

Twitter stiegen um 1,4 Prozent. Rückenwind erhielten die Aktien des Kurznachrichtendienstes von einer Kaufempfehlung der Analysten der US-Investmentbank Merrill Lynch. Diese sehen auf dem aktuellen Niveau etwa 20 Prozent Kurspotenzial.