dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste nach schwachen China-Daten

14.01.2019, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Zum Beginn der dritten Handelswoche im neuen Jahr dürfte die Erholung am deutschen Aktienmarkt weiter ins Stottern geraten. Schwache chinesischen Außenhandelsdaten und die Ungewissheit vor der am Dienstag anstehenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament lasten am Montag zunächst auf den Kursen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,7 Prozent niedriger auf 10 812 Punkte.

USA: - KAUM VERÄNDERT- Die US-Aktienmärkte haben eine starke Woche weitgehend stabil beendet. Im Verlauf hatte der andauernde Regierungsstillstand in den USA die Kurse etwas belastet. Ein heftiger Haushaltsstreit zwischen US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten legt seit nunmehr fast drei Wochen Teile der Administration lahm. Bislang ist keine Einigung in Sicht. Auch eine Lösung im Handelsstreit mit China lässt auf sich warten. Die Verhandlungen sollen einem Pressebericht zufolge nun Ende Januar auf höherer Ebene weitergehen.

ASIEN: - VERLUSTE - Schwache chinesischen Handelszahlen haben zum Wochenstart die Laune der Anleger getrübt. So hatte der Zollstreit mit den USA und das langsamere Wirtschaftswachstum den chinesischen Außenhandel am Jahresende stark belastet. Exporte und Importe fielen deutlich. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, fiel zuletzt um fast 1 Prozent auf 3065,86 Punkte. In Hongkong sank der Hang Seng um mehr als anderthalb Prozent. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 10 887,46 -0,31%

XDAX 10 895,80 -0,67%

EuroSTOXX 50 3070,04 -0,18%

Stoxx50 2832,62 0,05%

DJIA 23 995,95 -0,02%

S&P 500 2596,26 -0,01%

NASDAQ 100 6601,40 -0,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,64 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1475 0,11%

USD/Yen 108,10 -0,41%

Euro/Yen 124,05 -0,31%

ROHÖL:

Brent 59,88 -0,60 USD

WTI 51,05 -0,54 USD

