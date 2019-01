DAX-FLASH: Vor Brexit-Votum stützt Hoffnung auf Steuersenkungen in China

15.01.2019, 07:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der Brexit-Entscheidung im britischen Parlament bekommen die Börsen Rückenwind aus Fernost. Die Aussicht auf Steuersenkungen in China trieb dort die Aktienkurse am Dienstag kräftig nach oben. Auch die Börsen in Japan, Südkorea und Taiwan legten zu. In diesem Fahrwasser taxierte der Broker IG den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,77 Prozent höher auf 10 940 Punkte.

Die Entscheidung über das von der Regierung Theresa Mays ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU dürfte erst nach dem Börsenschluss in Europa fallen. "Die Anleger gehen mehrheitlich zwar von einem Scheitern der heutigen Abstimmung aus, nicht jedoch von einem harten Brexit ohne Deal", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auch die EU werde "vieles versuchen wird, um einen harten Brexit ohne Deal zu vermeiden".