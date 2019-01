Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder nahe dran an 11000 Punkten - China hilft

15.01.2019, 09:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament bekommen die Börsen zunächst Rückenwind aus Fernost. Die Aussicht auf Steuersenkungen in China trieb dort die Aktienkurse am Dienstag kräftig nach oben. Auch die Börse in Japan legte zu.

Der Dax gewann vor diesem Hintergrund ebenfalls. Wenige Minuten nach der Eröffnung ging es um 1 Prozent auf 10 964,59 Punkte hoch. Damit macht sich der Leitindex wieder auf den Weg in Richtung 11 000 Punkte. Er hatte die runde Marke bereits in der vergangenen Woche zweimal ins Visier genommen, ohne sie zu überwinden.

Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen, rückte am Dienstag um 0,78 Prozent auf 22 747,69 Punkte vor. Im Plus mit knapp 1 Prozent stand auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

Die gute Laune am Aktienmarkt könnte Marktbeobachtern zufolge aber schnell wieder vorbei sein, wenn das zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen - wie derzeit vermutet wird - keine Mehrheit im Parlament finden sollte. Die Abstimmung wird wohl frühestens um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden. "Sollte die britische Premierministerin so gut wie keine Unterstützung mehr finden, droht eine Verlängerung der Brexit-Krise", kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Die dann andauernde Unsicherheit dürfte dann die europäischen Börsen zur Wochenmitte wieder entsprechend negativ beeinflussen, so seine Prognose.